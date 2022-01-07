Чем опасно совмещение лекарств с алкоголем? В Минздраве объяснили

В некоторых инструкциях может не указываться, что препарат нельзя смешивать с алкоголем. / Фото: Коллаж: Сегодня

Алкоголь и лекарства несовместимы. Это аксиома, которую следует помнить всегда (а особенно во время праздников), если принимаете какие-нибудь препараты.

Об этом напоминают в НСЗУ.

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Навредить своему организму можно даже вроде бы невинным бокалом игристого.

Как это работает:

во-первых, алкоголь может повлиять на лекарства и изменить их действие;

во-вторых, лекарство может изменить привычное влияние алкоголя на организм.

Алкоголь может нарушить всасывание лекарств в пищеварительном тракте и они становятся менее эффективными. Или наоборот: повышает биодоступность препарата, и концентрация лекарства в крови возрастет до токсического уровня.

Кроме того, употребление алкоголя может ухудшить побочные эффекты лекарства или даже вызвать новые симптомы. Это наиболее актуально для лекарств, вызывающих сонливость. Например, смесь опиатов и алкоголя может привести к остановке дыхания и является частой причиной смерти.

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Важно: в инструкции может не указываться, что препарат нельзя смешивать с алкоголем, но это не значит, что такая смесь неопасна.

Если у вас болезнь сердца или гипертония, смешивание алкоголя с лекарством может угрожать серьезными осложнениями.

Какие могут быть последствия смешивания лекарств и алкоголя:

изменение артериального давления;

изменения в настроении и поведении;

головокружение;

головная боль;

плохая координация;

тошнота и рвота.

В некоторых случаях смешивание может привести к передозировке или отравлению алкоголем, что опасно для жизни.

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Какое лекарство нельзя употреблять с алкоголем

Есть сотни препаратов, которые нельзя употреблять вместе с алкоголем, в том числе лекарства от аллергии, симптомов простуды и гриппа, ангины, кашля, тревожности, эпилепсии, тошноты. А также антибиотики, антидепрессанты, лекарства от артрита, холестерина, для разжижения крови, для лечения диабета, изжоги, гипертензии, мышечные релаксанты, препараты для простаты, опиоиды, снотворные.

Это касается как рецептурных, так и безрецептурных препаратов.

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