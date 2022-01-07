Чем опасно совмещение лекарств с алкоголем? В Минздраве объяснили

В некоторых инструкциях может не указываться, что препарат нельзя смешивать с алкоголем. / Фото: Коллаж: Сегодня
Алкоголь и лекарства несовместимы. Это аксиома, которую следует помнить всегда (а особенно во время праздников), если принимаете какие-нибудь препараты.
Об этом напоминают в НСЗУ.
Навредить своему организму можно даже вроде бы невинным бокалом игристого.
Как это работает:
- во-первых, алкоголь может повлиять на лекарства и изменить их действие;
- во-вторых, лекарство может изменить привычное влияние алкоголя на организм.
Алкоголь может нарушить всасывание лекарств в пищеварительном тракте и они становятся менее эффективными. Или наоборот: повышает биодоступность препарата, и концентрация лекарства в крови возрастет до токсического уровня.
Кроме того, употребление алкоголя может ухудшить побочные эффекты лекарства или даже вызвать новые симптомы. Это наиболее актуально для лекарств, вызывающих сонливость. Например, смесь опиатов и алкоголя может привести к остановке дыхания и является частой причиной смерти.
Важно: в инструкции может не указываться, что препарат нельзя смешивать с алкоголем, но это не значит, что такая смесь неопасна.
Если у вас болезнь сердца или гипертония, смешивание алкоголя с лекарством может угрожать серьезными осложнениями.
Какие могут быть последствия смешивания лекарств и алкоголя:
- изменение артериального давления;
- изменения в настроении и поведении;
- головокружение;
- головная боль;
- плохая координация;
- тошнота и рвота.
В некоторых случаях смешивание может привести к передозировке или отравлению алкоголем, что опасно для жизни.
Какое лекарство нельзя употреблять с алкоголем
Есть сотни препаратов, которые нельзя употреблять вместе с алкоголем, в том числе лекарства от аллергии, симптомов простуды и гриппа, ангины, кашля, тревожности, эпилепсии, тошноты. А также антибиотики, антидепрессанты, лекарства от артрита, холестерина, для разжижения крови, для лечения диабета, изжоги, гипертензии, мышечные релаксанты, препараты для простаты, опиоиды, снотворные.
Это касается как рецептурных, так и безрецептурных препаратов.
Раньше мы писали:
- В Одесской области 30 декабря, прямо перед Новым годом, от алкоголя умер военнослужащий и еще один попал в больницу.
- В Харькове произошел еще один скандал на дороге. Девушка-водитель пила шампанское, пока ехала на авто по заснеженной дороге.