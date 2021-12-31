Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Праздновали с "паленкой". Вблизи Одессы гуляния военных закончились смертью

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 декабря, 17:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Два человека отравились некачественным алкоголем
В результате погиб один военный.
В результате погиб один военный. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области 30 декабря, прямо перед Новым годом, от алкоголя умер военнослужащий и еще один попал в больницу. Инцидент произошел в поселке Радостное Беляевского района.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Реклама

По его данным, военные начали праздновать раньше времени и употребляли алкоголь сомнительного происхождения.

"Вояки решили начать праздновать Новый год раньше времени и устроили просто адский бухач самой ху*вой паленкой. Как результат – один уехал в больницу с алкогольным отравлением, а второй захлебнулся собственной блевотиной и умер", – пишет Telegram-канал.

Согласно документу, который распространили в сети, погибший военный был 1998 года рождения (ему было 23 года). Второй участник пьянки попал в военный госпиталь Одессы.

Реклама

Что нам удалось узнать

В полиции Одесской области корреспонденту "Сегодня" ответили, что не подтверждают, но и не опровергают этого. При этом добавили, что информация требует уточнения.

В то же время в военном госпитали сказали, что также "не опровергают и не подтверждают, потому как информация о пациентах закрыта".

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

30 611

заболело за неделю в Украине

-23%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять