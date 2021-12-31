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СЬОГОДНІ Новини України

Святкували з "паленкою". Поблизу Одеси гуляння військових закінчилися смертю

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31 грудня, 17:31
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Двоє людей отруїлися неякісним алкоголем
В результаті загинув один військовий.
В результаті загинув один військовий. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Одещині 30 грудня, прямо перед Новим роком, від алкоголя помер військовослужбовець та ще один потрапив до лікарні. Інцидент стався у селищі Радісне Біляївського району.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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За його даними, військові почали святкувати заздалегідь і вживали алкоголь сумнівного походження.

"Вояки вирішили почати святкувати Новий рік раніше часу і влаштували просто пекельний бухач найх**вішою паленкою. Як результат – один поїхав до лікарні з алкогольним отруєнням, а другий захлинувся власною блювотиною і помер", – пише Telegram-канал.

Згідно з документом, який поширили у мережі, загиблий військовий був 1998 року народження (йому було 23 роки). Другий учасник пиятики потрапив до військового шпиталю Одеси.

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Що нам вдалося дізнатися

У поліції на Одещині кореспондентові "Сьогодні" відповіли, що не підтверджують, але й не спростовують цього. При цьому додали, що інформація потребує уточнення.

Водночас у військовому шпиталі сказали, що також "не спростовують і не підтверджують, тому що інформацію про пацієнтів закрито".

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