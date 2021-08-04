Чем вакцинироваться от COVID и почему возникают побочки: советы эпидемиолога

Людмила Мухарская ответила на вопросы украинцев о вакцинации против коронавируса в проекте Спроси у доктора Фонда Рината Ахметова

Людмила Мухарская ответила на вопросы о вакцинации / коллаж "Сегодня"

Вакцин против COVID-19 Украина получила уже почти 12 млн доз, но полностью привиты только два миллиона украинцев. Большинство оттягивают иммунизацию, потому что боятся побочных реакций. Какие побочки и почему возникают чаще всего и как быстро проходят, рассказала эпидемиолог, заслуженная врач Украины Людмила Мухарская.

Эксперт ежедневно получает десятки вопросов по вакцинации и отвечает на них на диджитал-площадках Фонда Рината Ахметова, в том числе в еженедельных прямых эфирах "Спроси у доктора".

Чем вакцинироваться

Что касается выбора вакцины, то Мухарская высказалась однозначно: все зарегистрированные в Украине – подходят.

"Любая вакцина, зарегистрированная, в любой стране, в том числе в Украине, подходит для вакцинации", – говорит врач.

AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna – все четыре вакцины после прививки могут вызвать реакции локального характера, и это – нормально, успокаивает врач.

"Может быть там покраснение в месте инъекции, может там болеть рука – на это не нужно обращать внимание, это может пройти буквально за день, ну, иногда двое суток", – убеждает Мухарская.

Почему возникают побочные реакции

В то же время эксперт объяснила, почему почти у 1% привитых были более неприятные симптомы, чем покраснение: лихорадка и повышение температуры.

"Это говорит о том, что организм человека отреагировал на введение вакцины и организм начинает вырабатывать антитела", – разъяснила Мухарская.

Сейчас много тех, кто не успел вовремя сделать вторую дозу и нарушил срок между введением препарата. В таких случаях эпидемиолог советует обратиться к семейному врачу – она предполагает, что понадобится дополнительный, третий, укол.

"Я все же думаю, что ее необходимо сделать, эту вторую дозу. А как уж дальше – нужна будет еще одна, бустерная доза, дополнительная? Это будет решать доктор в индивидуальном порядке. Но этот вопрос еще не решен окончательно. Здесь еще идут дискуссии", – объяснила Мухарская.

Карантинных мер не избежать

Эксперт сама переболела коронавирусом полгода назад, однако убеждена, что это не повод отказаться от маски, дистанции и другой защиты. Как и после вакцинации – следует быть настороже.

"Выхожу из квартиры в маске, в лифте спускаюсь в маске, на улице я не хожу в маске, конечно, но в помещениях да", – поделилась заслуженный врач Украины Мухарская.

Она прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 в Украине уже через пару недель – когда почти четверть населения вернется домой с заработков, лагерей, отпусков.

"И вот в конце августа, когда все соберутся, когда ребята соберутся, чтобы идти в школу, то конечно, эта передача, такое перемещение населения начнется очень активно", – говорит эпидемиолог.

Напоследок доктор предупредила: вакцинация не гарантирует, что вы не заболеете, но поможет предотвратить тяжелое течение COVID-19 и смерть.

Напомним, ранее в проекте "Спроси у доктора" инфекционистка рассказала, что после заболевания COVID-19 все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдром, называемый "смертельная тень ковид", которая глубоко поражает сразу несколько систем организма – преимущественно детского.

Еще в одной передаче цикла профессор аллергологии, иммунологии и дерматологии Юрий Бисюк рассказал, стоит ли аллергикам делать прививки, какие защитные маски и антисептики могут им повредить и можно ли таким людям вакцинироваться.