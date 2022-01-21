Чествование донецких киборгов и сертификация "Северного потока — 2" — главные новости за ночь

Ежегодное чествование киборгов Донецкого аэропорта, а также сертификация "Северного потока — 2" с участием Украины/Коллаж: "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
В Украине ввели День памяти защитников Донецкого аэропорта
В Украине ежегодно 20 января будут чествовать защитников Донецкого аэропорта. Соответствующий указ был подписан в Министерстве обороны.
Закрыл собой. В Николаевской области военный спас побратима от взрыва гранаты
В Николаевской области во время военных учений едва не произошла трагедия. 25-летний военнослужащий закрыл собой побратима от взрыва гранаты и спас ему жизнь.
Украину пригласят в процесс сертификации "Северного потока — 2"
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина будет приглашена для сертификации российского газопровода "Северный поток — 2". Это произойдет, когда Еврокомиссия будет рассматривать вопросы сертификации газопровода.
Россия заплатит высокую цену за агрессию в отношении Украины — Байден
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия заплатит высокую цену за агрессию в отношении Украины даже если она не будет сопровождаться открытыми военными действиями.