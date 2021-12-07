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Четкие сигналы для Путина в случае нападения и вероятность локдауна на Новый год — главные новости за ночь

Владимир Козырь
7 декабря, 06:00
Президенты США и России сегодня проведут переговоры, а Виктор Ляшко рассказал, будет ли локдаун на праздники

Путин и Байден проведут переговоры в закрытом режиме, а в Минздраве рассказали, введут ли локдаун на Новый год/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Тернопольской области девушку запугали "проклятием" и украли почти 200 тысяч гривен

В Тернопольской области разыскивают мошенницу. Она украла у 21-летней девушки более 170 тысяч гривен, напугав "смертельным проклятием". Мошенница заявила, что родным потерпевшей якобы грозит смерть, ведь на все ценные вещи семьи наложили "проклятие".

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До сих пор неизвестно, где находится воровка/Коллаж: Сегодня

Желтая зона в Киеве: как будут работать ТРЦ и транспорт

С 7 декабря Киев переходит в желтую зону карантина. Несмотря на это, будут сохранены ограничения для транспорта и торгово-развлекательных центров (ТРЦ). В КГГА назвали условия для посещения ТРЦ и проезда в транспорте.

Сходить в ТРЦ или воспользоваться общественным транспортом смогут не все/Коллаж: Сегодня

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"Сегодня Путин услышит четкие сигналы, что будет в случае нападения" – Кулеба

Во время видеопереговоров президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным не стоит ожидать каких-то прорывов. Однако стороны смогут очертить друг другу свои позиции.

Кулеба не верит в прорыв во время переговоров Путина и Байдена/Фото: Reuters/Коллаж: Сегодня

Ждать ли локдауна на Новый год? В Минздраве ответили

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации против COVID-19. Кроме того, он отметил, что ужесточать карантин на новогодние праздники не планируется.

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Виктор Ляшко отметил, что дополнительные коронавирусные ограничения на праздники вводить не будут/Коллаж: Сегодня