Чіткі сигнали для Путіна у разі нападу та ймовірність локдауну на Новий рік — головні новини за ніч

Путін та Байден проведуть переговори у закритому режимі, а у МОЗ розповіли, чи введуть локдаун на Новий рік/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, поки спали.

На Тернопільщині розшукують шахрайку. Вона вкрала у 21-річної дівчини понад 170 тисяч гривень, налякавши "смертельним прокляттям". Шахрайка заявила, що рідним потерпілої нібито загрожує смерть, адже на всі цінні речі сім'ї наклали "прокляття".

З 7 грудня Київ переходить у жовту зону карантину. Попри це, будуть збережні обмеження для транспорту та торговельно-розважальних центрів (ТРЦ). У КМДА назвали умови для відвідування ТРЦ та проїзду у транспорті.

Сходити в ТРЦ чи скористатися громадським транспортом зможуть не всі/Колаж: Сьогодні

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"Сьогодні Путін почує чіткі сигнали, що буде у разі нападу" – Кулеба

Під час відеопереговорів президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним не варто чекати якихось проривів. Проте сторони матимуть змогу окреслити один одному свої позиції.

Кулеба не вірить у прорив під час переговорів Путіна та Байдена/Фото: Reuters/Колаж: Сьогодні

Чи чекати локудауна на Новий рік? У МОЗ відповіли

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав українців зустріти Новий рік у колі рідних та близьких, а також з повним курсом вакцинації проти COVID-19. Крім того, він зазначив, що посилювати карантин на новорічні свята не планують.

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