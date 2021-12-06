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Чи чекати локдауна на Новий рік? У МОЗ відповіли

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
6 грудня, 23:50
В закладинки
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Міністр охорони здоров'я попросив громадян святкувати у безпеці
Віктор Ляшко наголосив, що додаткові коронавірусні обмеження на свята вводити не планується/Колаж: "Сьогодні"
Віктор Ляшко наголосив, що додаткові коронавірусні обмеження на свята вводити не планується/Колаж: "Сьогодні"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав українців зустріти Новий рік у колі рідних і близьких, а також з повним курсом вакцинації проти COVID-19. Крі того, він зазначив, що посилювати нарантин на новорічні свята не планується.

Про це Віктор Ляшко заявив у ефірі "24 каналу".

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Що сказав міністр?

"Закликаю святкувати новорічні свята в безпеці. В ізоляції з рідними, а також повним курсом вакцинації. Це дозволить оптимістично дивитися в нову хвилю", — зазначив Віктор Ляшко.

Без додаткових обмежень на свята

Під час відповіді на запитання про можливість посилення карантину на Новий рік, Ляшко наголосив, що зараз Україна перебуває в адаптивному карантині і до новорічних свят запровадження додаткових обмежень не планується.

"Ми запровадили додаткові обмеження з 6 грудня", — сказав Ляшко.

Початок нової хвилі

Міністр зауважив, що не пов'язує початок нової хвилі коронавірусу з новорічними святами. За його словами, традиційно в осінньо-зимовий період відбувається спалах захворювань на грип та ГРЗ. Зазвичай вона починається у середині лютого і продовжується до середини березня.

"Минулого року у цей проміжок часу була нова хвиля. Ми тоді після свят запроваджували карантинні обмеження, і нам вдалося відтягнути хвилю у часі", — зазначив Ляшко.

"Червона зона" зменшується

З 7 грудня в Україні кілька областей виходять з "червоної" карантинної зони. До списку потрапили Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська області та місто Київ.

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Крім того, з 6 грудня посилили карантин для людей, які не вакциновані проти COVID-19.

Працювати можуть лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання.

Відвідувати такі заклади дозволяється лише людям, які також отримали принаймні одну дозу вакцини. Окрім документа про вакцинацію, для відвідування закладу підійде і чинний негативний тест або сертифікат про одужання.

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Що змінилося: раніше заклади мали змогу обирати формат роботи: не перевіряти COVID-документи, але дотримуватись обмежень "жовтого рівня" або перевіряти документи, але працювати без дотримання відповідних норм. З 6 грудня така опція не передбачена: всі заклади мають перевіряти наявність COVID-документів як у співробітників, так і у відвідувачів.

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