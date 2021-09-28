Четверо погибших, среди них — ребенок. Жуткие подробности ДТП в Николаевской области (фото, видео)

Автобус столкнулся с двумя грузовиками/Фото: Коллаж: Сегодня
В понедельник, 27 сентября, в Николаевской области в результате ДТП погибли 4 человека, среди них 15-летний подросток. Еще семь человек были травмированы.
Об этом сообщает корреспондент Сегодня Светлана Леоненко.
Детали инцидента
Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Широкое Николаевской области. Автобус не разминулся с грузовиками. По предварительной информации, люди, которые были в нем, возвращались домой после сбора урожая овощей.
Момент столкновения
Сначала автобус врезался во встречный грузовик. После этого его отбросило на обочину, где он столкнулся с прицепом другого грузовика.
Оборвалась жизнь людей
Для четырех пассажиров удар оказался смертельным. Среди погибших — 15-летний парень. 7 человек госпитализировали, 4 из них — в тяжелом состоянии, они в реанимации.
Самые распространенные причины ДТП
С начала года самыми распространенными причинами ДТП в Украине были:
- Нарушение правил маневрирования;
- Превышение безопасной скорости;
- Несоблюдение дистанции;
- Нарушение правил проезда перекрестков;
- Управление транспортом в состоянии опьянения.
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