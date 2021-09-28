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Страшное ДТП в Николаевской области: погибли четыре человека

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
28 сентября, 03:02
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Водители грузовых автомобилей 62 и 47 лет не пострадали
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Коллаж "Сегодня"
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Коллаж "Сегодня"

В понедельник, 27 сентября, в Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток. Еще семеро участников аварии получили травмы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

ДТП в в Николаевской области

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Инцидент произошел около 19:55 по местному времени на автодороге "Снигиревка — Калиновка" перед поселком Широкое, когда микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 11 пассажирами в салоне не разминулся с грузовиком DAF и КАМАЗом с прицепом.

"66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса от 29 до 47 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести", — рассказали правоохранители.

Пострадавших госпитализировали. Водители грузовых автомобилей 62 и 47 лет не пострадали.

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Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают следователи, медики и спасатели.

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Полицейские квалифицировали событие по признакам статьи о нарушениях правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшим гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Ее санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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