Страшное ДТП в Николаевской области: погибли четыре человека

В понедельник, 27 сентября, в Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток. Еще семеро участников аварии получили травмы.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.
ДТП в в Николаевской области
Инцидент произошел около 19:55 по местному времени на автодороге "Снигиревка — Калиновка" перед поселком Широкое, когда микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 11 пассажирами в салоне не разминулся с грузовиком DAF и КАМАЗом с прицепом.
"66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса от 29 до 47 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести", — рассказали правоохранители.
Пострадавших госпитализировали. Водители грузовых автомобилей 62 и 47 лет не пострадали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают следователи, медики и спасатели.
Микроавтобус столкнулся с грузовиком: в страшном ДТП в Венгрии погибли украинцы (фото)
Что говорит полиция
Полицейские квалифицировали событие по признакам статьи о нарушениях правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшим гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Ее санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Ранее мы также сообщали
- Под Киевом произошло тройное ДТП. В результате аварии пострадали люди.
- В страшном ДТП в Венгрии погибли украинцы. Микроавтобус столкнулся с грузовиком.