Микроавтобус столкнулся с грузовиком: в страшном ДТП в Венгрии погибли украинцы (фото)

Вчера, 24 сентября, на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт-Солнок произошло смертельное ДТП. Микроавтобус на большой скорости въехал в заднюю часть грузовика. Среди пострадавших есть украинцы.
Об этом сообщает mukachevo.net.
По информации СМИ, в микроавтобусе находилось трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством.
Водитель грузовика практически не пострадал. Все пятеро пассажиров маршрутки погибли на месте трагедии.
"Я остановился, потому что остановилось движение транспорта впереди. Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади", – рассказал водитель грузовика Даниэль.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.
А в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу попали 23 человека.
Также напомним, в Одесской области на трассе Киев – Одесса рейсовый автобус сообщением Киев – Кишинев столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.