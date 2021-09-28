Четверо загиблих, серед них — дитина. Моторошні подробиці ДТП в Миколаївській області (фото, відео)

Автобус зіткнувся з двома вантажівками/Фото: Колаж: Сьогодні
У понеділок, 27 вересня, в Миколаївській області в результаті ДТПзагинули 4 людини, серед них 15-річний підліток. Ще сім людей були травмовані.
Про це повідомляє кореспондент Сьогодні Світлана Леоненко.
Деталі інциденту
Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Широке Миколаївській області. Автобус не розминувся з вантажівками. За попередньою інформацією, люди, які були в ньому, поверталися додому після збору врожаю овочів.
Момент зіткнення
Спочатку автобус врізався у зустрічну вантажівку. Після цього його відкинуло на узбіччя, де він зіткнувся з причепом іншої вантажівки.
Обірвалося життя людей
Для чотирьох пасажирів удар виявився смертельним. Серед загиблих — 15-річний хлопець. 7 людей госпіталізували, 4 з них — у важкому стані, вони в реанімації.
Найпоширеніші причини ДТП
З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були:
- Порушення правил маневрування;
- Перевищення безпечної швидкості;
- Недотримання дистанції;
- Порушення правил проїзду перехресть;
- Управління транспортом в стані сп'яніння.
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