Четверть Украины готова войти в зеленую зону карантина: какие области

Во всех регионах показатели по COVID в норме и соответствуют желтой зоне

В Украине уже семь регионов частично соответствуют зеленой зоне карантина. В этот список вошла Луганская область.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, в Луганской области коэффициент выявления случаев инфицирования снизился до 4,7%, пишет агентство РБК-Украина.

Также по этому показателю зеленой зоне соответствуют Киев (4,9%), Винницкая (4,1%) и Одесская (4,5%) области. Киев также соответствует этой зоне по проценту от эпидемического порога – 37,4%. Также по этому показателю "зеленую" статистику имеют Закарпатская (46,5%), Полтавская (47,2%) и Хмельницкая (49,2%) области.

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По состоянию на 27 мая в Украине нет ни одного региона не из желтой зоны карантина – во всех регионах показатели по COVID в норме.

Напомним, в Украине за последние сутки, 26 мая, выявили 3509 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 114 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

А 24 мая выявили 2608 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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