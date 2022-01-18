Четыре "минирования" за неделю. Когда школьники в Черкассах вернутся за парты (видео)

В Черкассах ложные сообщения случались изо дня в день. Там просто устали искать взрывчатку и с 18 января детей отправили на дистанционное обучение. Так же поступили и в Николаеве. Чьих рук дело и чего добиваются псевдоминеры – узнавала корреспондент новостей "Сегодня".

Четыре "минирования" за неделю

Дистанционное обучение началось во всех школах Черкасс, а их в городе около 40. Оно продлится до конца недели. Так решили в мэрии, потому что в образовательных учреждениях уже четвертый раз за неделю пришлось эвакуировать всех детей и педагогов из-за сообщений о минировании.

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"Когда мы выйдем на занятия – мы не знаем никто. Если стабилизируется ситуация и нам компетентные органы сообщат, что стабилизация, мы всегда готовы приступить к занятиям. Школы отапливаются, школы готовы", – рассказала начальница управления образования Черкасского городского совета Татьяна Ткаченко.

В школах говорят, лучше уж дистанционка, чем сорванные уроки из-за псевдоминирования.

"К дистанционному обучению мы готовы. У нас есть определенная платформа на которой учится вся гимназия. Уроки проходят по расписанию. Это был пожалуй единственный выход для того, чтобы стабилизировать ситуацию", – рассказала директор гимназии №9 Черкасс Ирина Топчий.

Что говорят родители

Родители от эпопеи с минированиями тоже устали. Но возвращением к дистанционному обучению удовлетворены не все.

"В школе это дисциплина, какие-то уроки проходят. Откуда я знаю, чем мой ребенок занимается дома, когда я на работе? Что это за уроки? Это очень плохо", – жалуется Елена Сокол, мама школьника.

Полиция проводит расследование

"Сообщениями занимаются работники киберполиции, которые устанавливают IP-адрес", и собственно с какой территории и направлялись эти письма. Мы знаем, что они могут поступать с оккупированных территорий, с Российской Федерации", – сообщила представитель Нацполиции в Черкасской области Зоя Волк.

Минирование не прекратилось

Сегодня анонимы заменяли еще и колледж. Снова отправили письмо. Псевдоподрывники ищут. Им грозит до 6 лет за решеткой. Сообщений о минировании увеличилось с 2015 года, говорят в ассоциации саперов Украины. На все необхідно реагировать. Ведь среди миллиона ложных может быть и настоящее. Выезд кинологов, полиции, ГСЧС и медиков стоит десятки тысяч долларов.

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Страдают от псевдоминеров не только Черкассы. Сегодня прошли школы Львова, Киева, Николаева и Кривого Рога. Занятия там – пока еще один день – тоже провели дистанционно.

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