Чотири "мінування" за тиждень. Коли школярі в Черкасах повернуться за парти (відео)

У Черкасах – хибні повідомлення траплялися день за днем. Тож там просто втомилися шукати вибухівку й з 18 січня дітей відправили на дистанційне навчання. Так само вчинили й у Миколаєві. Чиїх рук справа і чого домагаються псевдомінери – дізнавалася кореспондент новин "Сьогодні".

Чотири "мінування" за тиждень

Дистанційне навчання почалося у всіх школах Черкас, а їх у місті близько 40. Воно триватиме до кінця тижня. Так вирішили в мерії, бо в освітніх закладах уже вчетверте за тиждень довелося евакуйовувати всіх дітей та педагогів через повідомлення про мінування.

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"Коли ми вийдемо на заняття – ми не знаємо ніхто. Якщо стабілізується ситуація і нам компетентні органи повідомлять, що стабілізація, ми завжди готові розпочати заняття. Школи опалюються, школи готові", – розповіла начальниця управління освіти Черкаськоїміської ради Тетяна Ткаченко.

У школах кажуть, краще вже дистанційка, ніж зірвані уроки через псевдомінування.

"До дистанційного навчання ми готові. У нас є визначена платформа на якій навчається вся гімназія. Уроки проходять за розкладом. Це був мабуть єдиний вихід для того щоб стабілізувати ситуацію", - розповіла директор гімназії №9 Черкас Ірина Топчій.

Що говорять батьки

Батьки від епопеї з мінуваннями теж втомилися. Але поверненням до дистанційного навчання вдоволені не всі.

"В школі це дисципліна, якісь уроки відбуваються. Звідки я знаю, чим моя дитина займається вдома, коли я на роботі? Що це за уроки? Це дуже погано", – скаржиться Олена Сокол, мама школяра.

Поліція проводить розслідування

"Повідомленнями займаються працівники кіберполіції, які встановлюють IP-адресb, і власне з якої території і надсилалися ці листи. Ми знаємо що вони можуть надходити як з окупованих територій, Російської Федерації", – повідомила речниця Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

Мінування не припинилися

Сьогодні аноніми замінували ще й коледж. Знову надіслали листа. Псевдопідривників шукають. Їм загрожує до 6 років за ґратами. Повідомлень про мінування побільшало від 2015-го року, кажуть у асоціації саперів України. На всі треба реагувати. Адже серед мільйона хибних, може бути й справжнє. Виїзд кінологів, поліції, ДСНС та медиків коштує десятки тисяч доларів.

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Страждають від псевдомінерів не лише Черкаси. Сьогодні мінували школи Львова, Києва, Миколаєва та Кривого Рогу. Заняття там – поки що один день – теж провели дистанційно.

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