Четыре области Украины не соответствуют зеленой зоне

Коронавирус не отступает. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине четыре области не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности. В Луганской и Одесской областях уровень госпитализаций больных коронавирусом уже достиг более 70 процентов.

Как говорится в сюжете "Сегодня", неблагоприятная ситуация с распространением COVID-19 и во Львовской, Херсонской областях. Там каждого второго кладут в больницу. Остальные регионы пока находятся в зеленой карантинной зоне.

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Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

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Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций (до пяти тысяч в сутки);

Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;

изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, люди с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также напомним, в украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19. Такая же проблема есть и в других странах Европы – это значит, что очистные сооружения не справляются.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: