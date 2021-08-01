В украинских реках нашли следы препаратов от COVID-19

После начала эпидемии коронавируса в наших водах появились следы препаратов от ковида. Коллаж "Сегодня"
В украинских реках обнаружили много остатков медицинских препаратов для лечения COVID-19. Вещества нашли во время анализа трех главных рек, воды которых используются для водоснабжения населения – Днепра, Днестра и Северского Донца.
Об этом заявил замминистра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев в эфире телеканала "Дом".
Изменения состояния воды связаны с пандемией коронавируса.
"Ковидных" препаратов очень много. То, что входит в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", - акцентировал Хорев.
Однако такая проблема не только в Украине, а во всей Европе.
"В Европе происходит то же самое (...) Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадаются в воде – это значит, что плохо работают очистные сооружения. В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", - добавил замминистра.
Что еще особенного в наших водах?
- В реках отмечается очень большое количество цинка. Однако есть предположение, что это вообще естественное состояние, потому что такие показатели во всех наших водах.
- В воде есть пестициды, но не в большом количестве.
- Фиксируются и металлы, при этом в воде практически нет ртути. И это очень хорошо, в Европе с этим постоянно борются.
- Очень большая проблема – наличие фосфатов, которые применяются при производстве моющих средств. Очистные сооружения с ними не могут справиться.
Хорев уточнил, что по сравнению со странами Европы "у нас не самая плохая ситуация".
Напомним, ранее в США одобрили новое лекарство от COVID-19.
А в Индии создали лекарство от COVID-19 в виде порошка.
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