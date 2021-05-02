Чрезвычайный уровень: украинцев предупредили о серьезной опасности

/ Фото: ГСЧС

В Украине 2 апреля в девяти областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предупреждается об опасности в таких областях:

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Винницкая;

Хмельницкая;

Черкасская;

Полтавская;

Сумская;

Харьковская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Одесская.

Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу. Сейчас температура в пределах средней для Украины нормы – в мае бывало и минус 10 и плюс 30. В этом году настоящее тепло придет в середине месяца.

Также сообщалось, что 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом, что довольно нетипично для середины весны. Погода не перестает удивлять украинцев своей изменчивостью.