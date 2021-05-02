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В Украине резко ухудшится погода. Где ждать удара стихии 2 мая?

2 мая, 12:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На Украину надвигается мощный циклон – где ожидать гроз и дождей 2 мая – прогноз Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине сегодня, 2 мая.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, днем в западных областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Спасатели объявили І уровень опасности – желтый.

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Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу. Сейчас температура в пределах средней для Украины нормы – в мае бывало и минус 10 и плюс 30. В этом году настоящее тепло придет в середине месяца.

Кроме того, 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом, что довольно нетипично для середины весны. Погода не перестает удивлять украинцев своей изменчивостью.

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