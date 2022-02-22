Что делать, если вы попали под обстрел. Советы специалистов

Подготовьтесь к ЧС и соблюдайте инструкции / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинцам следует помнить, что хорошая подготовка к ЧС – залог лучшей помощи себе и близким. Четкое понимание алгоритма действий поможет более эффективно справиться с кризисом и уменьшить негативные последствия для общества в целом.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности дали практические советы.
Как оборудовать свое жилье на случай ЧС
Некоторые вопросы следует продумать заранее, чтобы лучше оборудовать свое жилье на случай чрезвычайной ситуации и защитить себя и близких:
- по возможности узнайте, где находятся ближайшие укрытия и проверьте состояние подвального помещения;
- проверьте наличие аварийного выхода;
- сделайте запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;
- проверьте наличие в аптечке средств оказания первой медицинской помощи и продумайте, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени;
- подготовьте средства пожаротушения;
- позаботьтесь об альтернативных средствах освещения помещения на случай отключения энергоснабжения (фонарики, свечи);
- подготовьте средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;
- соберите самые необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации или перехода в хранилища;
- позаботьтесь об исправном состоянии частного транспорта и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района;
- в холодное время подумайте об альтернативном обогреве дома на случай отключения централизованного отопления.
Если вы оказались в зоне боевых действий
- Не извещайте о своих будущих действиях и планах малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией;
- Всегда носите с собой документ, удостоверяющий личность. Деньги и документы держите в разных местах ― так у вас будет больше шансов их уберечь;
- Держите около себя записи о группе крови (свою и близких родственников) и информацию о возможных проблемах со здоровьем (например, аллергию на медицинские препараты, хронические заболевания);
- Узнайте, где расположены хранилища и укрытия, близкие к вашим дома, работы и мест, которые вы часто посещаете;
- Старайтесь как можно меньше находиться вне жилья и работы, уменьшите количество поездок без важной причины, избегайте мест скопления людей;
- При выходе из помещений соблюдайте правила правой руки и пропускайте вперед нуждающихся – это поможет избежать давки;
- Не вмешивайтесь в споры с незнакомыми людьми – это поможет избежать возможных провокаций;
- В случае поступления информации по официальным каналам государственных органов власти о возможной опасности передайте ее другим людям: родственникам, соседям, коллегам.
Что нельзя делать
- приближаться к окнам, если услышите выстрелы;
- наблюдать за ходом боевых действий, стоять или перебегать под обстрелом;
- спорить с вооруженными людьми, фотографировать и делать записи в их присутствии;
- демонстрировать оружие или предметы, похожие на нее;
- подбирать брошенное оружие и боеприпасы;
- касаться взрывоопасных и подозрительных предметов, пытаться разобрать их или перенести в другое место ― немедленно сообщите об их расположении территориальным органам ГСЧС и Национальной полиции по телефону "101" и "102";
- носить армейскую форму или камуфлированную одежду – лучше надевайте одежду темного цвета, не привлекающую внимания, и избегайте любых символов, ведь они могут вызвать неадекватную реакцию.
Во время стрельбы
- Во время стрельбы лучше спрятаться в защищенном помещении (например, в ванной или даже в самой ванной). Когда это невозможно, следует лечь, прикрывшись предметами, способными защитить вас от обломков и шаров.
- Если вы попали под стрельбу на открытом месте, лучше упасть на землю и закрыть голову руками. Эффективной защитой будет любое выступление, даже тротуар, углубление в земле или канава. Укрытием также может стать бетонная мусорная урна или ступеньки крыльца.
- Не пытайтесь спрятаться за автомобилями или киосками – они часто становятся мишенями.
- Где бы вы ни находились, тело должно быть в максимально безопасном положении. Сгруппируйтесь, лягте в позу эмбриона. Развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками и открыв рот, чтобы близкий взрыв не причинил вреда барабанным перепонкам. Ждите, пока стрельба не утихнет, а выстрелов не будет хотя бы в течение 5 минут. Если ваше жилье находится в зоне регулярных вооруженных столкновений, нужно укрепить окна (например, клейкой пленкой) – это поможет избежать разлета обломков стекла. Желательно закрыть окна, например, мешками с песком или массивной мебелью.
Во время артобстрелов
- Во время артиллерийского, минометного обстрела или авиационного налета не оставайтесь в подъездах, под арками и на лестничных клетках. Также опасно прятаться в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники, автозаправочных станций и под стенами домов из легких конструкций. Такие объекты непрочны, вы можете оказаться под завалом или травмироваться.
- Если огонь артиллерии, минометный обстрел, авиационная бомбардировка застали вас на пути, немедленно ложитесь на землю, туда, где есть выступ или хотя бы в небольшое углубление. Защиту могут предоставить бетонные конструкции (кроме тех, которые могут обрушиться или загореться), траншеи, неглубокие подземные колодцы, широкие трубы водостока и канавы.
- Закрывайте ладонями уши и открывайте рот – это спасет от контузии, убережет от баротравмы.
- Не приступайте к разбору завалов самостоятельно, ждите специалистов по разминированию и аварийно-спасательной службы.
Во время артиллерийских обстрелов системами залпового огня
- Снаряд (ракету) можно заметить и среагировать, залпы реактивной установки хорошо видны. Ночью это яркая вспышка на горизонте, а днем - дымные следы ракет;
- Организуйте постоянное наблюдение, постоянно держите в поле зрения здания и сооружения, которые находятся рядом и которые можно использовать в качестве укрытия. После сигнала наблюдателя есть несколько секунд для того, чтобы скрыться.
- Прячьтесь в подвале или в другом углубленном помещении. Выбирайте место в углу между несущими стенами и недалеко от окон. дверей для того, чтобы мгновенно покинуть дом в случае попадания снаряда.
- Не выходите из укрытия, не подождав хотя бы 10 минут после завершения обстрела, ведь после залпа обычно ведется уточнение результатов стрельбы и корректировка огня или изменение позиции.
Телефоны спасательных и аварийных служб
112 – единственный номер вызова всех служб экстренной помощи. Позвонив по этому номеру, диспетчер вызовет бригаду
нужной службы.
101 – Пожарная помощь
102 – Полиция
103 – Скорая медицинская помощь
104 – Аварийная служба газовой сети