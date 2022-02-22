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Как правильно собрать "тревожный чемоданчик" на случай ЧС – советы спасателей

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 13:05
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Главное не забыть взять паспорт и копии всех документов
Украинцам следует собрать "тревожный чемоданчик". Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцам следует собрать "тревожный чемоданчик". Фото: коллаж "Сегодня"

Агрессия России на территории нашей страны усилилась. Поэтому украинцы всегда должны знать, как действовать во время чрезвычайных ситуаций и что делать после сигнала "Внимание всем!".

Спасатели ГСЧС Украины подробно рассказали, как гражданам подготовиться на случай ЧС и что должно быть в "тревожном чемоданчике".

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Как подготовить "тревожный чемоданчик"

Соберите документы и деньги:

  • Паспорт и копии всех документов (свидетельство о рождении, военный билет, документы об образовании, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, документы об имуществе)
  • Наличку и банковские карты

Необходимая техника:

  • Зарядные устройства для телефонов
  • Радиоприемник
  • Фонарик
  • Сигнальные устройства
  • Компас
  • Часы
  • Мультитул
  • Нож
  • Мусорные пакеты
  • Блокнот
  • Карандаш
  • Нитки и иголки
  • Спички
  • Зажигалки

Одежда и гигиенические средства:

  • Теплая одежда
  • Нижнее белье
  • Удобная обувь
  • Личные средства гигиены

Здоровье:

  • Аптечка с препаратами, которые вы употребляете каждый день, а также рецепты и медикаменты

Посуда и продукты:

  • Посуду, воду и продукты нужно брать на трое суток. Продукты должны быть такими, которые долго хранятся и не требуют дополнительного приготовления

Вторжение в Украину

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что план вторжения России в Украину в определенном смысле уже начал реализовываться.

В то же время глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид отметил, что расценивает передвижение тяжелой бронетехники вблизи Донбасса как "начало вторжения России" в Украину.

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Сейчас Сухопутные войска Российской Федерации рассредоточиваются на позициях вблизи границы с Украиной.

22 февраля депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной" ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".

Войска у границ

  • 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
  • К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск РФ.
  • Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной, после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию.

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