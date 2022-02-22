Как правильно собрать "тревожный чемоданчик" на случай ЧС – советы спасателей

Агрессия России на территории нашей страны усилилась. Поэтому украинцы всегда должны знать, как действовать во время чрезвычайных ситуаций и что делать после сигнала "Внимание всем!".
Спасатели ГСЧС Украины подробно рассказали, как гражданам подготовиться на случай ЧС и что должно быть в "тревожном чемоданчике".
Как подготовить "тревожный чемоданчик"
Соберите документы и деньги:
- Паспорт и копии всех документов (свидетельство о рождении, военный билет, документы об образовании, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, документы об имуществе)
- Наличку и банковские карты
Необходимая техника:
- Зарядные устройства для телефонов
- Радиоприемник
- Фонарик
- Сигнальные устройства
- Компас
- Часы
- Мультитул
- Нож
- Мусорные пакеты
- Блокнот
- Карандаш
- Нитки и иголки
- Спички
- Зажигалки
Одежда и гигиенические средства:
- Теплая одежда
- Нижнее белье
- Удобная обувь
- Личные средства гигиены
Здоровье:
- Аптечка с препаратами, которые вы употребляете каждый день, а также рецепты и медикаменты
Посуда и продукты:
- Посуду, воду и продукты нужно брать на трое суток. Продукты должны быть такими, которые долго хранятся и не требуют дополнительного приготовления
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Вторжение в Украину
22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что план вторжения России в Украину в определенном смысле уже начал реализовываться.
В то же время глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид отметил, что расценивает передвижение тяжелой бронетехники вблизи Донбасса как "начало вторжения России" в Украину.
Сейчас Сухопутные войска Российской Федерации рассредоточиваются на позициях вблизи границы с Украиной.
22 февраля депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной" ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".
Войска у границ
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
- После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- 15 февраля Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, так как подразделения выполнили свои задачи.
- К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск РФ.
- Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной, после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".