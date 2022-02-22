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СЬОГОДНІ Новини України

Як правильно зібрати "тривожну валізку" на випадок НС – поради рятувальників

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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22 лютого, 13:05
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Головне не забути взяти паспорт та копії всіх документів
Українцям слід зібрати "тривожну валізку". Фото: колаж "Сьогодні"
Українцям слід зібрати "тривожну валізку". Фото: колаж "Сьогодні"

Агресія Росії на території нашої країни посилилася. Тому українці завжди мають знати, як діяти під час надзвичайних ситуацій та що робити після сигналу "Увага всім!"

Рятувальники ДСНС України розповіли, як громадянам підготуватися на випадок НС і що має бути у "тривожній валізці".

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Як підготувати "тривожну валізку"

Зберіть документи та гроші:

  • Паспорт та копії всіх документів (свідоцтво про народження, військовий квиток, документи про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, документи про майно)
  • Готівку та банківські картки

Необхідна техніка:

  • Зарядні пристрої для телефонів
  • Радіоприймач
  • Ліхтарик
  • Сигнальні пристрої
  • Компас
  • Годинник
  • Мультитул
  • Ніж
  • Сміттєві пакети
  • Блокнот
  • Олівець
  • Нитки та голки
  • Сірники
  • Запальнички

Одяг та гігієнічні засоби:

  • Теплий одяг
  • Спідня білизна
  • Зручне взуття
  • Особисті засоби гігієни

Здоров'я:

  • Аптечка з препаратами, які ви вживаєте щодня, а також рецепти та медикаменти

Посуд та продукти:

  • Посуд, воду та продукти потрібно брати на три доби. Продукти повинні бути такими, що довго зберігаються і не вимагають додаткового приготування

Вторгнення до України

22 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що план вторгнення Росії до України у певному сенсі вже почав реалізовуватись.

Водночас голова МОЗ Сполученого Королівства Саджид Джавід зазначив, що розцінює пересування важкої бронетехніки поблизу Донбасу як "початок вторгнення Росії" до України.

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Наразі Сухопутні війська Російської Федерації розосереджуються на позиціях поблизу кордону з Україною.

22 лютого депутат "так званої "народної ради" самопроголошеної" ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".

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Війська біля кордонів

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