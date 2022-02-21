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СЬОГОДНІ Новини України

Війська РФ підозріло заворушилися біля України – CNN

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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21 лютого, 12:19
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На північний захід від Білгорода також спостерігаються польові розгортання
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сухопутні війська Російської Федерації зосереджуються на позиціях поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на супутникові фотографії Maxar за неділю, 20 лютого.

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Що показує супутник

CNN стверджує, що нові супутникові знімки показують підвищену активність російських підрозділів поблизу північно-східного кордону України. Водночас частини, що перебувають у гарнізонах, займають польові позиції.

За оцінкою Maxar, "були помічені численні нові польові розгортання бронетанкової техніки та військ на північний захід від Білгорода та поблизу Солоті та Валуйки, Росія". Зазначається, що ці міста розташовані в межах 35 кілометрів від кордону Росії з Україною.

Фото – Maxar Technologies.
Фото – Maxar Technologies.

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"Ця нова діяльність є зміною у схемі розгортання бойових груп (танків, бронетранспортерів, артилерії та допоміжної техніки), що спостерігалося раніше. Сьогодні (20 лютого. – Ред.) більша частина бойових частин та допоміжної техніки в Солоті пішла, і в цьому районі видно великі сліди машин та кілька колон бронетехніки", – зазначає Maxar.

Крім цього, на знімках видно, що табори чи плацдарми, де 13 лютого перебували війська Росії, тепер "відносно порожні".

"Деяке обладнання також було розгорнуто на схід від прилеглих Валуєк, Росія, в полі приблизно за 15 км на північ від кордону з Україною", – заявили в Maxar.

Водночас на північний захід від Білгорода, за інформацією Maxar, також спостерігається низка нових польових розгортань:

"Розгортання знаходяться приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною. При цьому більша частина техніки та військ розташована в лісових масивах або поряд із ними".

На зображеннях видно великі сліди пересування бронетехніки сільською місцевістю.

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Також CNN зазначили, що деякі танки та інші транспортні засоби у цьому районі позначені великою літерою "Z", що говорить про те, що "вони формуються в бойову одиницю".

Нагадаємо, розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про який заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Відведення військ РФ

  • 15 лютого Південний та Західний військові округи Російської Федерації розпочали повернення військ у місця дислокації після навчань, оскільки підрозділи виконали свої завдання.
  • До Південного та Західного військових округів відносяться серед іншого Воронезька, Курська, Ростовська та Брянська області, що межують з Україною. У цих областях раніше неодноразово відзначалося накопичення військ РФ.
  • Росія заявила, що відводить частину військ від кордонів з Україною після того, як кілька місяців збирала там більш ніж 100-тисячну армію.
  • Глава МЗС РФ Сергій Лавров наголосив, що Росія завершила заплановані навчання, а заяви Заходу про вторгнення в Україну назвали "інформаційним тероризмом".
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що жодної новизни у тому, що відбувається, немає, оскільки після навчань війська завжди прямують до місць постійної дислокації.

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