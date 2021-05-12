Подробности об индийском штамме коронавируса – так ли он опасен, как о нем говорят – мнения ученых

Большую угрозу сейчас представляет другая мутация коронавируса. А вспышку заболеваемости в Индии мог вызвать не новый штамм вируса, подозревают ученые

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В Индии продолжается самая жуткая вспышка COVID-19. Сейчас на страну приходится половина всех новых случаев коронавирусной болезни. Ее связывают с двойной мутацией вируса, которую здесь обнаружили. У тех, кто вылечился от индийского варианта ковида, фиксируют редкую болезнь – "черный грибок". В стране настолько перегружены крематории, что тела сжигают прямо на улицах.

Эксперты рассказали, действительно ли индийский штамм коронавируса опаснее остальных.

ВОЗ классифицировала индийский штам как "вызывающий беспокойство". Что это значит?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала индийский штамм вируса "вариантом, вызывающим беспокойство". Мутация получает такую классификацию, когда есть доказательства того, что новый штамм распространяется быстрее, вызывает более тяжелое заболевание или лучше уклоняется от ранее приобретенного иммунитета, чем циркулирующие версии вируса.

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Именно так классифицированы британский, бразильский и южноафриканский штаммы вируса.

Но индийский штамм достаточно новый, на сегодня в мире его обнаружено чуть более чем в полутора тысячах образцов.

В Индии масштабная вспышка заболеваемости. Она связана с новым штаммом?

Данных об индийском варианте все еще мало, чтобы утверждать, что он более опасен, говорит Алла Мироненко, вирусолог, завотделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского. По ее мнению, на вспышку могли повлиять условия жизни в стране.

В Индии больше циркулирует британский и классический варианты вирусов, а индийский штамм выделяется только у 10% заболевших в стране, отмечает Михаил Фаворов, руководитель компании DiaPrep System Inc., международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии.

Индийский вариант так же опасен, как британский?

Британский вариант коронавируса, который, как доказано, широко распространен в Украине, значительно опаснее индийского, отмечает академик Тукало:

"Британский штамм обнаружен более чем в 460 тыс. образцов по всему миру. Он вызвал третью волну по всему миру и продолжает меняться. Этот вариант быстро распространяется, имеет более тяжелые клинические проявления, поражает не только пожилых людей, а все возрастные группы, и вызывает повышенный уровень смертности. Хорошо одно: все утвержденные вакцины эффективны против "британца".

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В Украине уже есть индийский штамм?

В Украине еще не обнаружили индийский вариант коронавируса. Но если он и будет, его могут не заметить. Проблема и в том, что у нас не налажено отслеживание мутаций вирусов.

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Это важно, чтобы изучать изменения коронавируса, быстро обнаруживать новые опасные мутации и эффективнее противодействовать их распространению. В Институте молекулярной биологии и генетики есть и оборудование, и специалисты для того, чтобы проводить такие исследования оперативно, говорит Михаил Тукало. Но для секвенирования (определения аминокислотной или нуклеотидной последовательности ДНК и РНК) нужны дорогие реагенты, а еще следует решить бюрократические проблемы, связанные с получением разрешений на исследования.

В 2020-м институт даже предложил программу "Геномная эпидемиология SARS-CoV-2". Однако она так и не получила финансирования от правительства.

В Институте инфекционных заболеваний и эпидемиологии тоже пытаются наладить секвенирование. Но в основном приходится отправлять образцы или в Германию, или в Великобританию, отмечает Алла Мироненко. Это занимает много времени – пока образцы доставят и пока до них дойдет очередь.

Вакцина работает против индийского коронавируса?

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что нет оснований считать, что индийский вариант коронавируса устойчив к существующим вакцинам.

"Основываясь на текущих данных, вакцины против COVID-19 остаются эффективными в предотвращении болезней и смерти людей, инфицированных этим вариантом", – говорится в заявлении ВОЗ.

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов констатировал: Украина вышла из третьей волны пандемии. По его словам, пиковый период распространения COVID-19 пришелся на март – "вирус развивался бешеными темпами, галопом, подкашивая целые города".

Также напомним, в Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса.