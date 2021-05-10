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Падение в 37 раз. В Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса

10 мая, 09:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Своей очереди на получение прививки от коронавируса ждет полмиллиона человек, вторую дозу вкололи только 446 украинцам

/ Фото: Reuters

Процесс вакцинации от коронавируса в Украине в праздничные выходные практически остановился. Если 6 мая прививки получили более 37 тыс. граждан, то 9 мая – только 1004 человека. Всего в Украине вакцинировано 863 645 человек. Вторую дозу из них получили 446 человек.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529,4 тыс. украинцев.

В тренде
Падение в 37 раз. В Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса
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Напомним, вечером 9 мая в "Борисполе" приземлился лайнер, который доставил в Украину очередную партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech – 500 тыс. доз. Это уже третья доставленная в Украину партия CoronaVac: предыдущая прибыла 30 апреля, а первые 200 тысяч доз поступили в первой половине апреля. Вакцину зарегистрировали в Украине 9 марта 2021 года.

А 7 мая в Украине началась новая волна вакцинации:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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