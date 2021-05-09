В Киев прибыли полмиллиона доз вакцины CoronaVac

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил об очередной партии китайской вакцины от коронавируса, которую вечером доставили в "Борисполь"

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

В аэропорту "Борисполь" под Киевом вечером в воскресенье, 9 мая, приземлился лайнер, который доставил в Украину очередную партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech – 500 тыс. доз.

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Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

"Только что в "Борисполе" приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech", – написал он.

Степанов напомнил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн китайской вакцины, из которых 1,215 млн наша страна уже получила.

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Это уже третья доставленная в Украину партия CoronaVac: предыдущая прибыла 30 апреля, а первые 200 тысяч доз поступили в первой половине апреля.

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Вакцину зарегистрировали в Украине 9 марта 2021 года.

Напомним, регулирующий орган Европейского Союза объявил 4 мая, что начал проверку китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac для оценки ее эффективности и безопасности, что является первым шагом к возможному одобрению для использования в 27 странах – членах ЕС.

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