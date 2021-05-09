До Києва прибули пів мільйона доз вакцини CoronaVac

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив про чергову партію китайської вакцини від коронавірусної хвороби, яку ввечері доставили в "Бориспіль"

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

В аеропорту "Бориспіль" під Києвом увечері в неділю, 9 травня, приземлився лайнер, який доставив в Україну чергову партію китайської вакцини від коронавірусної хвороби CoronaVac від компанії Sinovac Biotech – 500 тис. доз.

Реклама

Про це повідомив у Facebook глава МОЗ Максим Степанов.

"Щойно в "Борисполі" приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech", – написав він.

Степанов нагадав, що загалом Україна законтрактувала 1,9 млн китайської вакцини, з яких 1,215 млн наша країна вже отримала.

В тренді Справжньої весни в Україні доведеться почекати: прогноз погоди на весь травень

Це вже третя доставлена в Україну партія CoronaVac: попередня прибула 30 квітня, а перші 200 тисяч доз постачили в першій половині квітня.

Реклама

Вакцину зареєстрували в Україні 9 березня 2021 року.

Нагадаємо, регулівний орган Європейського Союзу оголосив 4 травня, що почав перевірку китайської вакцини проти коронавірусу компанії Sinovac для оцінки її ефективності та безпеки, що є першим кроком до можливого схвалення для використання в 27 країнах – членах ЄС.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу