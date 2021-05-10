Падіння в 37 разів. В Україні практично зупинилася вакцинація від коронавірусу

Своєї черги на щеплення від коронавірусу чекають півмільйона людей, другу дозу вкололи тільки 446 українцям

/ Фото: Reuters

Процес вакцинації від коронавірусу в Україні в святкові вихідні практично зупинився. Якщо 6 травня щеплення отримали понад 37 тис. громадян, то 9 травня – лише 1004 особи. Всього в Україні вакциновано 863 тис. 645 людей. Другу дозу з них отримали 446 людей.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 529,4 тис. українців.

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Нагадаємо, ввечері 9 травня в "Борисполі" приземлився лайнер, який доставив в Україну чергову партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech – 500 тис. доз. Це вже третя доставлена в Україну партія CoronaVac: попередня прибула 30 квітня, а перші 200 тисяч доз надійшли в першій половині квітня. Вакцину зареєстрували в Україні 9 березня 2021 року.

А 7 травня в Україні почалася нова хвиля вакцинації:

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