Чтобы не помогать врагу. Резников просит не распространять информацию о поставках оружия Украине

Минобороны просит не сообщать о дополнительной военной помощи Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны призвало не распространять никакой информации о получении помощи для защиты Украины. Это нужно для того, чтобы более эффективно защищать нашу страну.

Такое заявление опубликовал министр обороны Алексей Резников в Facebook.

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Он отметил, что военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с нашими партнерами, чтобы получить помощь для защиты Украины.

"Министерство обороны работает на своем уровне как по направлению привлечения материально-технической помощи, так и путем взаимодействия с коммерческими поставщиками", – пояснил Резников.

Министр добавил, что военно-техническое сотрудничество – очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям, особенно в период войны.

"В этой связи я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте уведомления о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздержитесь от комментариев на этот счет. Оставьте право высказываться на эти темы исключительно официальным лицам", – подчеркнул Резников.

Он добавил, что стремление поделиться хорошими новостями может отрицательно повлиять на результат.

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"Это может усложнить получение дополнительных возможностей нашей армией, которые она просто должна получить. В результате этого Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать!" – пояснил министр.

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