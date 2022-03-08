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Запад разрабатывает "план Маршалла" для Украины – Джонсон

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8 марта, 23:48
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Правительство Великобритании обсуждает этот план с рядом других стран
В Лондоне задумались о восстановлении Украины / Коллаж "Сегодня"
В Лондоне задумались о восстановлении Украины / Коллаж "Сегодня"

Запад готов разработать и приступить к реализации аналога так называемого "Плана Маршалла", чтобы в кратчайшие сроки восстановить разрушенную "русским миром" Украину. О такой готовности заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

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Чего ожидать

"Было достигнуто соглашение о необходимости показать народу Украины сейчас, что чтобы не стало, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет восстановлена ​​и защищена, мы будем иметь "план Маршалла" для восстановления Украины", – заявил Борис Джонсон после выступления президента Украины Владимира Зеленского перед британским парламентом.

Джонсон сообщил об этом после переговоров с лидерами Чехии, Словакии, Польши и Венгрии. Он также подчеркнул, что Путину сейчас лучше понять, что его агрессия против Украины "не окупается".

"Понятно, что российское вторжение идет не по графику, который он запланировал. И я думаю, что это было бы не только в интересах народа и мира, но и в интересах Путина, если бы он сейчас отступил и вывел войска", – отметил Джонсон.

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Наши союзники

  • Наши западные союзники продолжают искать варианты помощи воюющей Украине.
  • В вопросе предоставления Польшей Украине истребителей МиГ-29 для более эффективной защиты нашего воздушного пространства появились сдвиги. Вечером 8 марта стало известно, что Варшава договорилась с США о компенсации за передаваемый нашей стране авиапарк.
  • Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что выступление президента Украины Владимира Зеленского перед британской Палатой общин стало лучшим, что в парламенте слышали за всю историю.
  • Утро 8 марта в США началось с запрета на импорт нефти, газа и любых других энергоносителей из России.

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