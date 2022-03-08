Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Польша согласилась передать США все свои истребители для Украины

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 марта, 21:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Появились новые условия сделки
Украинские пилоты ждут свои новые "ласточки" / Коллаж "Сегодня"
Украинские пилоты ждут свои новые "ласточки" / Коллаж "Сегодня"

В вопросе предоставления Польшей Украине истребителей МиГ-29 для более эффективной защиты нашего воздушного пространства появились сдвиги. Варшава договорилась с США о компенсации за передаваемый нашей стране авиапарк.

Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Республики Польша, которое размещено на сайте правительства страны.

Реклама

Что известно

В заявлении сказано, что власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно передать все свои истребители МиГ-29 с авиабазы Рамштайн в распоряжение правительства США. Взамен Варшава просит у Вашингтона предоставить ей бывшие в употреблении самолеты (предположительно истребители F-16) с соответствующими эксплуатационными возможностями.

"Польша готова немедленно назвать условия сделки по самолетам. Польское правительство также просит других союзников по НАТО — владельцев самолетов МиГ-29 — действовать в том же духе", говорится в заявлении.

Обстановка

  • О возможной передаче ВСУ польского парка истребителей МиГ-29, на которых умеют летать наши пилоты, заговорили еще 6 марта.
  • США очень быстро дали "зеленый свет" НАТО на поставку истребителей Украине – заявление Блинкена.
  • Чуть ранее секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к НАТО с просьбой о передаче боевой авиации и средств ПВО. Такие шаги он назвал возможной альтернативой, которая могла бы заменить требование закрыть небо над Украиной.
  • В целом 15 стран, включая США, сейчас оказывают Украине военную помощь. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
  • При этом Киев продолжает требовать от НАТО закрыть воздушное пространство над нашей страной.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Удар в сердце Путина! Реакция Зеленского на санкции США против РФ Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять