Польша согласилась передать США все свои истребители для Украины

В вопросе предоставления Польшей Украине истребителей МиГ-29 для более эффективной защиты нашего воздушного пространства появились сдвиги. Варшава договорилась с США о компенсации за передаваемый нашей стране авиапарк.
Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Республики Польша, которое размещено на сайте правительства страны.
Что известно
В заявлении сказано, что власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно передать все свои истребители МиГ-29 с авиабазы Рамштайн в распоряжение правительства США. Взамен Варшава просит у Вашингтона предоставить ей бывшие в употреблении самолеты (предположительно истребители F-16) с соответствующими эксплуатационными возможностями.
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"Польша готова немедленно назвать условия сделки по самолетам. Польское правительство также просит других союзников по НАТО — владельцев самолетов МиГ-29 — действовать в том же духе", — говорится в заявлении.
Обстановка
- О возможной передаче ВСУ польского парка истребителей МиГ-29, на которых умеют летать наши пилоты, заговорили еще 6 марта.
- США очень быстро дали "зеленый свет" НАТО на поставку истребителей Украине – заявление Блинкена.
- Чуть ранее секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к НАТО с просьбой о передаче боевой авиации и средств ПВО. Такие шаги он назвал возможной альтернативой, которая могла бы заменить требование закрыть небо над Украиной.
- В целом 15 стран, включая США, сейчас оказывают Украине военную помощь. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
- При этом Киев продолжает требовать от НАТО закрыть воздушное пространство над нашей страной.