Польща погодилася передати США усі свої винищувачі для України

У питанні надання Польщею Україні винищувачів МіГ-29 для більш ефективного захисту нашого повітряного простору виникли зрушення. Варшава домовилася з США про компенсацію за авіапарк, який передається нашій країні.
Про це стало відомо із заяви міністра закордонних справ Республіки Польща, яка розміщена на сайті уряду країни.
Що відомо
У заяві сказано, що влада Республіки Польща після консультацій між президентом і урядом готова негайно і безкоштовно передати всі свої винищувачі МіГ-29 з авіабази Рамштайн у розпорядження уряду США. Натомість Варшава просить у Вашингтона надати їй літаки (імовірно винищувачі F-16) з відповідними експлуатаційними можливостями.
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"Польща готова негайно назвати умови угоди щодо літаків. Польський уряд також просить інших союзників по НАТО — власників літаків МіГ-29 — діяти так само", – йдеться у заяві.
Обстановка
- Про можливу передачу ЗСУ польського парку винищувачів МіГ-29, на яких вміють літати наші пілоти, заговорили ще 6 березня.
- США дуже швидко дали "зелене світло" НАТО на постачання винищувачів Україні – заява Блінкена.
- Трохи раніше секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до НАТО з проханням про передачу бойової авіації та засобів ППО. Такі кроки він назвав можливою альтернативою, яка б могла замінити вимогу закрити небо над Україною.
- Загалом 15 країн, включаючи США, зараз надають Україні військову допомогу. Про це повідомив журналістам прессекретар Пентагону Джон Кірбі.
- Київ продовжує вимагати від НАТО закрити повітряний простір над нашою країною.