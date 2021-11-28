Циклон Benedikt принесет снег и грозы в Украину – где ждать непогоду

Наталья Диденко предупредила о снеге / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 29 ноября, в Украине ожидаются снег и грозы. Активный циклон Benedikt организует сложную погоду в большинстве областей.

Об этом написала на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Реклама

На западе, частично на севере и в центре страны тыловая часть холодного фронта принесет низкую температуру воздуха, поэтому здесь дождь будет со снегом.

А на востоке, юге и в центральных областях, прилегающих к восточной части, перед фронтом будет тепло, до +10... +15 градусов, на юге – до +18 градусов, поэтому будут идти дожди, местами даже сильные.

Реклама

Синоптик предупредила о сильном ветре.

"Вся эта сложная завтрашняя синоптическая какофония будет сопровождаться сильным ветром, даже местами штормовым", – написала Наталья Диденко.

Реклама

Погода в столице

В Киеве завтра еще относительно тепло, столица окажется примерно посреди двух противоположных воздушных масс, будет около +7 градусов. Прогнозируется порывистый ветер. Вечером дождь может перейти в снег.



"Так что завтра после работы ситуация на дорогах будет сложной – подумайте, стоит ли ехать на автомобиле. Сегодня позаботьтесь о профилактике здоровья, хорошо, спокойно отдохните", - добавила Наталья Диденко.

По словам синоптика, ощутимое похолодание придет во вторник, 30 ноября.

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но потом похолодает. Так, ночью 6 декабря ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

Читайте также