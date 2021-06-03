Циклон еще подпортит погоду в Украине: где в пятницу будут лить дожди

Дождей в Украине станет меньше – в пятницу грозы в основном ожидаются на юге и востоке. В то же время немного повысится температура воздуха, но жары не будет.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
В пятницу циклон продолжит портить погоду над Приазовьем. Его атмосферные фронты снова будут поливать дождями восток Украины, юг, зацепят центральные области.
В большинстве областей севера и запада будет сухо.
Температура воздуха начнет постепенно повышаться, днем ожидается 17-22 градуса. Разве что в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму будет свежее, 14-19 градусов.
Снова будет порывистый ветер.
В Киеве завтра ждем до +20 и без осадков.
Отметим, что в ближайшие дни циклон будет "топтаться" на одном месте – дожди ожидаются каждый день на востоке и юге.
А тем временем в первый день лета Карпаты замело снегом.
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