Циклон еще подпортит погоду в Украине: где в пятницу будут лить дожди

Дождей в Украине станет меньше – в пятницу грозы в основном ожидаются на юге и востоке. В то же время немного повысится температура воздуха, но жары не будет.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

В пятницу циклон продолжит портить погоду над Приазовьем. Его атмосферные фронты снова будут поливать дождями восток Украины, юг, зацепят центральные области.

В большинстве областей севера и запада будет сухо.

Температура воздуха начнет постепенно повышаться, днем ​​ожидается 17-22 градуса. Разве что в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму будет свежее, 14-19 градусов.

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Снова будет порывистый ветер.

В Киеве завтра ждем до +20 и без осадков.

Отметим, что в ближайшие дни циклон будет "топтаться" на одном месте – дожди ожидаются каждый день на востоке и юге.

А тем временем в первый день лета Карпаты замело снегом.

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