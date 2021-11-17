Почему беременным стоит вакцинироваться? Ответ санврача

Минздрав советует делать прививку беременным / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине беременным советуют вакцинироваться от коронавируса, поскольку у них повышается риск тяжелого протекания болезни.

Об этом рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин в эксклюзивном интервью для "Сегодня".

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В стране все еще есть врачи, которые аргументированно отговаривают беременных делать прививку. Однако Кузин подчеркнул, что мнения врачей, акушеров-гинекологов отличаются. Позицию о вакцинации беременных утвердила Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации в конце мая.

"У беременной, особенно на втором и третьем триместре, повышается риск тяжелого протекания коронавирусной болезни. Поэтому беременным рекомендовано вакцинироваться. В своем большинстве применяется вакцина Comirnaty. Перед вакцинацией ключевой является консультация врача", – добавил санврач.

Как вакцинация влияет на беременность?

При выборе вакцин для прививок беременных, стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК – в Украине это Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Вакцинация во время беременности на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать, а также не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус.

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Отмечается, что пользы от вакцинации как для беременной, так и для ребенка, гораздо больше.