Беременные женщины находятся в зоне риска COVID-19 – Минздрав

Они чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких

Вакцинация от коронавируса беременных. Фото: коллаж "Сегодня"

Беременные женщины имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 по сравнению с теми, кто не в положении. Они чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщили в Минздраве Украины на странице в Facebook.

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Беременные женщины в зоне риска

Как стало известно, беременные женщины с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть в результате этой болезни.

Кроме того, коронавирус во время беременности также может вызвать преждевременные роды (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализацию новорожденного в палату интенсивной терапии.

Как вакцинация от COVID-19 влияет на беременность?

Вакцинация во время беременности на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать, а также не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус.

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Отмечается, что пользы от вакцинации как для беременной, так и для ребенка, гораздо больше.

Вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19

При выборе вакцин для прививок беременных, стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК – в Украине это Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

К слову, миллионы будущих матерей во всем мире привиты от коронавируса вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech без негативных последствий для них или ребенка.

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Вакцинация от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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