COVID-сертификат уже можно скачать в PDF-формате: рассказываем как

Многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR-кода. / Фото: Коллаж: Сегодня

В приложении "Дія" появилась возможность скачать COVID-сертификат о вакцинации в формате PDF. Ранее возможно было только на портале.

Об этом сообщил в своем Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Он объяснил, что такая услуга необходима, так как многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR.

"Сделали это для вашего удобства. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", – заявил Федоров.

Как скачать

Для этого нужно:

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обновить приложение в PlayMarket, AppStore или AppGallery;

потом в "Дії" открыть свой сертификат о вакцинации;

далее нажать на три точки в правом нижнем углу – там появится строка "скачать сертификат (PDF).

В "Дії" появились новые сертификаты

Так, в приложении появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат из ПЦР-теста. Документ действует 72 часа с момента сдачи анализа.

Сгенерировать его можно так же, как COVID-сертификат о вакцинации. После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дії" нужно нажать "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат".

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Далее следует дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения в "Дії". Данные автоматически подтянутся. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении. Процесс занимает несколько минут.

К слову, сейчас в "Дії" также доступны: международный, "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации. Желтый сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. А международный и зеленый действуют 365 дней.

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