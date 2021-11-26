COVID-сертификат уже можно скачать в PDF-формате: рассказываем как

Многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR-кода. / Фото: Коллаж: Сегодня
В приложении "Дія" появилась возможность скачать COVID-сертификат о вакцинации в формате PDF. Ранее возможно было только на портале.
Об этом сообщил в своем Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Он объяснил, что такая услуга необходима, так как многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR.
"Сделали это для вашего удобства. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", – заявил Федоров.
Как скачать
Для этого нужно:
- обновить приложение в PlayMarket, AppStore или AppGallery;
- потом в "Дії" открыть свой сертификат о вакцинации;
- далее нажать на три точки в правом нижнем углу – там появится строка "скачать сертификат (PDF).
В "Дії" появились новые сертификаты
Так, в приложении появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат из ПЦР-теста. Документ действует 72 часа с момента сдачи анализа.
Сгенерировать его можно так же, как COVID-сертификат о вакцинации. После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дії" нужно нажать "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат".
Далее следует дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения в "Дії". Данные автоматически подтянутся. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении. Процесс занимает несколько минут.
К слову, сейчас в "Дії" также доступны: международный, "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации. Желтый сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. А международный и зеленый действуют 365 дней.
Ранее мы писали:
- Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат о выздоровлении, а также сгенерировать сертификат для своего ребенка.
- Что делать, если действие не подтянула COVID-сертификат? Инструкции от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).