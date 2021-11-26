COVID-сертифікат вже можна завантажити у PDF-форматі: розповідаємо як

Багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR-коду. / Фото: Колаж: Сьогодні

У додатку "Дія" з'явилася можливість завантажити COVID-сертифікат про вакцинацію у форматі PDF. Раніше можливо було лише на порталі.

Про це повідомив у своєму Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Він пояснив, що така послуга необхідна, оскільки багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR.

"Зробили це для вашої зручності. Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку", – заявив Федоров.

Як завантажити

Для цього потрібно:

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оновити додаток у PlayMarket, AppStore або AppGallery;

потім у "Дії" відкрити свій сертифікат про вакцинацію;

далі натиснути на три точки в правому нижньому кутку – там з'явиться рядок "завантажити сертифікат (PDF)".

У "Дії" з'явилися нові сертифікати

Так, у додатку з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат із ПЛР-тесту. Документ діє 72 години з моменту здачі аналізу.

Згенерувати його можна так само, як COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення програми у PlayMarket, AppStore або AppGallery у "Дії" потрібно натиснути "Послуги", вибрати "COVID-сертифікати" та натиснути "Згенерувати сертифікат".

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Далі слід дати згоду на отримання даних із Електронної системи охорони здоров'я у "Дії". Дані автоматично підтягнуться. Сертифікат з'явиться поруч із іншими цифровими документами у програмі. Процес займає кілька хвилин.

До речі, зараз у "Дії" також є: міжнародний, "жовтий" і "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. Жовтий сертифікат можна отримати після однієї вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та зелений діють 365 днів.

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