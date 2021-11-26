COVID-сертифікат вже можна завантажити у PDF-форматі: розповідаємо як

Багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR-коду. / Фото: Колаж: Сьогодні
У додатку "Дія" з'явилася можливість завантажити COVID-сертифікат про вакцинацію у форматі PDF. Раніше можливо було лише на порталі.
Про це повідомив у своєму Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Він пояснив, що така послуга необхідна, оскільки багато хто все одно додатково скачує сертифікат з порталу, робить скріншоти QR.
"Зробили це для вашої зручності. Тепер у кілька кліків можете це зробити у додатку", – заявив Федоров.
Як завантажити
Для цього потрібно:
- оновити додаток у PlayMarket, AppStore або AppGallery;
- потім у "Дії" відкрити свій сертифікат про вакцинацію;
- далі натиснути на три точки в правому нижньому кутку – там з'явиться рядок "завантажити сертифікат (PDF)".
У "Дії" з'явилися нові сертифікати
Так, у додатку з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат із ПЛР-тесту. Документ діє 72 години з моменту здачі аналізу.
Згенерувати його можна так само, як COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення програми у PlayMarket, AppStore або AppGallery у "Дії" потрібно натиснути "Послуги", вибрати "COVID-сертифікати" та натиснути "Згенерувати сертифікат".
Далі слід дати згоду на отримання даних із Електронної системи охорони здоров'я у "Дії". Дані автоматично підтягнуться. Сертифікат з'явиться поруч із іншими цифровими документами у програмі. Процес займає кілька хвилин.
До речі, зараз у "Дії" також є: міжнародний, "жовтий" і "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. Жовтий сертифікат можна отримати після однієї вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та зелений діють 365 днів.
Раніше ми писали:
- Додаток "Дія" постійно оновлюється, і до нього знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат про одужання, а також створити сертифікат для своєї дитини.
- Що робити, якщо дія не підтягнула сертифікат COVID? Інструкції від Національної служби здоров'я України (НСЗП).