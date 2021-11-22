В "Дії" уже доступны три вида СOVID-сертификатов. Как получить – инструкции

Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат о выздоровлении, а также сгенерировать сертификат для своего ребенка.
Сайт "Сегодня" публикует инструкции по получению СOVID-сертификатов.
Как получить сертификат о вакцинации
- По-прежнему нужно перейти в раздел "Услуги" и выбрать "СOVID-сертификаты".
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- Далее пользователю сообщают – "для того, чтобы получить сертификаты о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте, понадобится ID-карта или загранпаспорт в приложении".
- Ознакомившись с информацией, следует нажать "Начать".
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- Далее следует нажать внизу "Я ознакомился с содержанием заявления и соглашаюсь о передаче данных о себе" и нажать "Отправить".
- После этого необходимо выбрать тип COVID-сертификата. Важное изменение: теперь сначала нужно получить международный сертификат о вакцинации, а только затем – внутренний.
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- Через пара минут вам на телефон придет уведомление о том, что сертификат найден или нет. Если документ существуют в соответствующих реестрах, он сразу отобразится в "Действии".
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Как получить сертификат о выздоровлении
Для этого следует выполнить все аналогичные действия, только в графе тип COVID-сертификата выбрать "Международный сертификат о выздоровлении" и нажать "Отправить".
После этого появится уведомление "Если Дія найдет данные о вас в реестрах, сертификат появится в разделе "Документы".
Как получить СOVID-сертификат ребенка
- Перейти в раздел "Услуги" и выбрать "СOVID-сертификаты".
- Далее нажмите "СOVID-сертификаты моих детей".
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- На экране появится уведомление, что необходимо сначала добавить в "Дію" свидетельство о рождении ребенка. Нажмите "Добавить свидетельство".
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- Вводите все необходимые данные и получаете свидетельство о рождении.
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- После этого генерируете СOVID-сертификат. Он будет доступен в вашем приложении.
Раньше мы писали:
- Что делать, если действие не подтянула COVID-сертификат? Инструкции от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
- Европейский Союз исключил Украину из "зеленого списка" из-за сложной ситуации с COVID-19. Однако, несмотря на это многие страны Европы не запрещают въезд для украинцев.