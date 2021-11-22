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В "Дії" уже доступны три вида СOVID-сертификатов. Как получить – инструкции

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
22 ноября, 12:18
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Приложение обновилось, теперь сначала необходимо получить международный сертификат о вакцинации, а затем – внутренний
В "Дії" обновили сертификаты о вакцинации и выздоровлении от коронавируса.
В "Дії" обновили сертификаты о вакцинации и выздоровлении от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат о выздоровлении, а также сгенерировать сертификат для своего ребенка.

Сайт "Сегодня" публикует инструкции по получению СOVID-сертификатов.

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Как получить сертификат о вакцинации

  • По-прежнему нужно перейти в раздел "Услуги" и выбрать "СOVID-сертификаты".

Фото: скриншот

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  • Далее пользователю сообщают – "для того, чтобы получить сертификаты о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте, понадобится ID-карта или загранпаспорт в приложении".
  • Ознакомившись с информацией, следует нажать "Начать".

Фото: скриншот

  • Далее следует нажать внизу "Я ознакомился с содержанием заявления и соглашаюсь о передаче данных о себе" и нажать "Отправить".
  • После этого необходимо выбрать тип COVID-сертификата. Важное изменение: теперь сначала нужно получить международный сертификат о вакцинации, а только затем – внутренний.

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Фото: скриншот

  • Через пара минут вам на телефон придет уведомление о том, что сертификат найден или нет. Если документ существуют в соответствующих реестрах, он сразу отобразится в "Действии".

Фото: скриншот

Как получить сертификат о выздоровлении

Для этого следует выполнить все аналогичные действия, только в графе тип COVID-сертификата выбрать "Международный сертификат о выздоровлении" и нажать "Отправить".

После этого появится уведомление "Если Дія найдет данные о вас в реестрах, сертификат появится в разделе "Документы".

Как получить СOVID-сертификат ребенка

  • Перейти в раздел "Услуги" и выбрать "СOVID-сертификаты".
  • Далее нажмите "СOVID-сертификаты моих детей".

Фото: скриншот

  • На экране появится уведомление, что необходимо сначала добавить в "Дію" свидетельство о рождении ребенка. Нажмите "Добавить свидетельство".

Фото: скриншот

  • Вводите все необходимые данные и получаете свидетельство о рождении.

Фото: скриншот

  • После этого генерируете СOVID-сертификат. Он будет доступен в вашем приложении.

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