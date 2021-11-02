COVID-сертификат в "Дії" станет доступен для людей со старыми паспортами

Оформить COVID-сертификат в "Дії" смогут и владельцы старых паспортов / Фото: Коллаж: Сегодня
Владельцы небиометрических паспортов и бумажного вида на проживание смогут оформить в "Дії" цифровой COVID-сертификат.
Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, передает "Укринформ".
"Мы решаем вопрос, чтобы в мобильном приложении "Дія" также владельцы небиометрических паспортов, это паспорта-книжечки, а также владельцы вида на жительство смогли получать ковидные сертификаты. Через день-два это будет доработано", – сказал Вискуб.
Он добавил, что на портале "Дія" владельцы биометрического вида на жительство могут сгенерировать COVID-сертификаты. Также до конца недели будет добавлен небиометрический вид, который выдавался до 2018 года.
Детский СOVID-сертификат
В мобильном приложении "Дія" можно сгенерировать детский СOVID-сертификат. Он доступен для детей старше 12 лет и получивших минимум одну дозу вакцины.
- Убедитесь, что на смартфоне установлена последняя версия приложения.
- Авторизироваться в "Дії".
- Добавить в список документов, для отображения, свидетельство о рождении ребенка.
- В меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты".
- Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашими.
Отметим, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в "Дії" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрического паспорта.
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