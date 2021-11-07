COVID-вакцинация детей в Украине: как правильно подготовиться и что нельзя делать после нее

Педиатр дала рекомендации по вакцинации детей от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начали вакцинировать детей от коронавируса. Однако при этом необходимо придерживаться определенных рекомендаций медиков.

Об этом пишет "Суспільне".

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Педиатр Александра Ямчицкая рассказала, что необходимо сделать перед вакцинацией детей:

пройти осмотр у врача,

измерить температуру (и накануне вечером померить и утром перед выходом из дома),

собрать данные: контактировал ли ребенок с острыми инфекционными заболеваниями и были ли аллергические реакции.

Нужно ли сдавать анализы

Специальных рекомендаций по отношению к детям здесь нет. Ни взрослым, ни детям не нужно проходить какие-либо специфические исследования или устанавливать уровень антител. Считается, что на сегодня это не показательно, люди у которых высокий уровень антител могут быть вакцинированы.

Ребенку, у которого есть какие-то заболевания, его доктор может назначить определенные анализы. К примеру, был зафиксирован эпизод понижения гемоглобина, ребенок получал терапию. Пиелонефрит перенесен, тогда могут назначить анализы, но делать иммунограмму не нужно.

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Нужно ли вакцинироваться после COVID-болезни

Врачи не рекомендуют вакцинироваться на следующий же день. Следует подождать шесть месяцев после остро перенесенной болезни.

Чего нельзя делать после вакцинации

Мочить место инъекции можно, но тереть нельзя (чтобы туда не попала никакая инфекция, а не какой-то посторонний воспалительный процесс, когда ее не было).

Если ребенок себя плохо чувствует, то не нужно вести его на тренировку, давать какую-нибудь большую нагрузку. Даже если ребенок немного спекулирует ситуацией, не хочет идти на английский – оставьте его в покое, говорит что болит голова – дайте ему парацетамол.

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Вакцинироваться только при наличии всех обязательных прививок?

По словам врача, на любую вакцину возможны аллергические реакции. Это не часто, но они существуют.

"В том числе и тяжелые аллергические реакции. Эта рекомендация исходит из того, что мы знаем, что этот ребенок вакцинацию переносил хорошо. Если нет одной вакцины и по уважительным причинам, то я считаю, что такого ребенка нужно вакцинировать. Но разбираться нужно в каждом случае отдельно. В каждом случае мы должны определить, что больше – польза или риски" , – объяснила педиатр.

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