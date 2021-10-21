COVID-вакцины безопасны для аллергиков? В Минздраве объяснили

Вакцинация от коронавируса людей с аллергией. Фото: коллаж "Сегодня"

Если аллергия напрямую не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться от коронавируса – безопасно.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины Минздрава.

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Можно ли вакцинироваться от коронавируса людям с аллергией?

В Минздраве заявили, что аллергия – это реакция иммунной системы на аллерген, а науке в настоящее время известно более 20 тысяч аллергенов, не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией.

Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо.

Противопоказанием к вакцинации не является аллергия на:

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еду

домашних животных

яд

факторы окружающей среды

латекс

пероральные лекарства

Кроме того, аллергический ринит также не влияет на прививку, с ним можно спокойно вакцинироваться.

Если вы не знаете, какие именно аллергены вызывают реакцию, стоит ознакомиться с составом вакцины. Ознакомиться можно по этой ссылке и здесь, или же спросить у медработников в месте вакцинации.

В ведомстве добавили, если вы имеете аллергию на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной.

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В Украине продолжается вакцинация / Фото: Коллаж: Сегодня

Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 20 октября, зафиксировали 22 415 новых случаев коронавируса. Это на три тысячи больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 701 600 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 546 жителей Украины (всего – 62 389). Вылечить удалось 2 352 835 инфицированных (8036 – за последние сутки).

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