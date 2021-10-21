COVID-вакцини безпечні для алергіків? У МОЗ пояснили

Вакцинація від коронавірусу людей з алергією. Фото: колаж "Сьогодні"
Якщо алергія безпосередньо не пов'язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися від коронавірусу - безпечно.
Про це повідомили в Національній службі здоров'я України Міністерства охорони здоров'я.
Чи можна вакцинуватися від коронавірусу людям з алергією?
У МОЗ заявили, що алергія – це реакція імунної системи на алерген, а науці наразі відомо понад 20 тисяч алергенів, не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією.
Тому якщо ваша алергія не пов'язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов'язково треба.
Протипоказанням до вакцинації не є алергія на:
- їжу
- домашніх тварин
- отрута
- фактори навколишнього середовища
- латекс
- пероральні ліки
Крім того, алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися.
Якщо ви не знаєте, які саме алергени викликають реакцію, варто ознайомитися зі складом вакцини. Ознайомитися можна за цим посиланням та тут, або ж запитати у медпрацівників у місці вакцинації.
У відомстві додали, якщо ви маєте алергію на один з компонентів, то вам не варто робити щеплення цією вакциною.
Статистика коронавірусу на сьогоднішній день
В Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксували 22 415 нових випадків коронавірусу. Це на три тисячі більше, ніж добою раніше.
Усього інфекцію підтвердили у 2 701 600 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 546 жителів України (усього – 62 389). Вилікувати вдалося 2 352 835 інфікованих (8036 – за останню добу).