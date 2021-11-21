Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

COVID-волна отступает. За сутки в Украине обнаружили более 10 тыс. больных

Юлия Гаврилюк
21 ноября, 08:18
За все время пандемии в Украине заболело – 3 332 943 человека, умерло – 81 272 человека

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные / Фото: Коллаж: Сегодня

​​За сутки 20 ноября в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 894, медработников – 99)

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

Также за прошлые сутки:

  • госпитализировано – 4 048 человек;
  • летальных исходов – 377;
  • выздоровело – 14 450 человек.

За все время пандемии в Украине проведено 15 542 112 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Реклама

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 559 случаев;
  • Винницкая область – 499 случаев;
  • Волынская область – 302 случая;
  • Днепропетровская область – 1242 случая;
  • Донецкая область – 416 случаев;
  • Житомирская область – 452 случая;
  • Закарпатская область – 289 случаев;
  • Запорожская область – 653 случая;
  • Ивано-Франковская область – 543 случая;
  • Киевская область – 519 случаев;
  • Кировоградская область – 196 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Львовская область – 288 случаев;
  • Николаевская область – 693 случая;
  • Одесская область – 655 случаев;
  • Полтавская область – 361 случай;
  • Ровенская область – 279 случаев;
  • Сумская область – 451 случай;
  • Тернопольская область – 297 случаев;
  • Харьковская область – 284 случая;
  • Херсонская область – 191 случай;
  • Хмельницкая область – 598 случаев;
  • Черкасская область – 260 случаев;
  • Черновицкая область – 158 случаев;
  • Черниговская область – 408 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Ранее мы писали:

  • На Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, которые купили поддельные сертификаты , или же имеют настоящие, но прививку не делали.
  • В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.