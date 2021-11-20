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За сутки в Украине обнаружили больше 18 тыс. новых COVID-случаев

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
20 ноября, 08:25
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88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные
В Украине зафиксировали новые случаи коронавируса
В Украине зафиксировали новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 19 ноября зафиксировано 18 250 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1463, медработников – 380).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Также за прошлые сутки:

  • госпитализировано – 3 594 человека;
  • летальных исходов – 664;
  • выздоровело – 21 979 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1484 случая;
  • Винницкая область – 776 случаев;
  • Волынская область – 652 случая;
  • Днепропетровская область – 1870 случаев;
  • Донецкая область – 1010 случаев;
  • Житомирская область – 547 случаев;
  • Закарпатская область – 519 случаев;
  • Запорожская область – 1027 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 570 случаев;
  • Киевская область – 965 случаев;
  • Кировоградская область – 234 случая;
  • Луганская область – 255 случаев;
  • Львовская область – 1017 случаев;
  • Николаевская область – 907 случаев;
  • Одесская область – 840 случаев;
  • Полтавская область – 931 случай;
  • Ровенская область – 661 ​​случай;
  • Сумская область – 461 случай;
  • Тернопольская область – 336 случаев;
  • Харьковская область – 657 случаев;
  • Херсонская область – 222 случая;
  • Хмельницкая область – 735 случаев;
  • Черкасская область – 704 случая;
  • Черновицкая область – 203 случая;
  • Черниговская область – 667 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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