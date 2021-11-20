За сутки в Украине обнаружили больше 18 тыс. новых COVID-случаев

За сутки 19 ноября зафиксировано 18 250 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1463, медработников – 380).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Также за прошлые сутки:
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- госпитализировано – 3 594 человека;
- летальных исходов – 664;
- выздоровело – 21 979 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1484), Днепропетровской (1870), Запорожской (1027), Львовской (1017) и Донецкой (1010) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 1484 случая;
- Винницкая область – 776 случаев;
- Волынская область – 652 случая;
- Днепропетровская область – 1870 случаев;
- Донецкая область – 1010 случаев;
- Житомирская область – 547 случаев;
- Закарпатская область – 519 случаев;
- Запорожская область – 1027 случаев;
- Ивано-Франковская область – 570 случаев;
- Киевская область – 965 случаев;
- Кировоградская область – 234 случая;
- Луганская область – 255 случаев;
- Львовская область – 1017 случаев;
- Николаевская область – 907 случаев;
- Одесская область – 840 случаев;
- Полтавская область – 931 случай;
- Ровенская область – 661 случай;
- Сумская область – 461 случай;
- Тернопольская область – 336 случаев;
- Харьковская область – 657 случаев;
- Херсонская область – 222 случая;
- Хмельницкая область – 735 случаев;
- Черкасская область – 704 случая;
- Черновицкая область – 203 случая;
- Черниговская область – 667 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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