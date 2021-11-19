Коронавірус в Україні. За минулу добу підтвердили ще понад 20 тисяч нових випадків

За весь час пандемії в нашій країні захворіло 3 304 058 осіб

Ситуація з коронавірусом в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу, 18 листопада, зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 1555, медпрацівників – 331.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3637 осіб;

летальних наслідків – 725;

одужало – 22 304 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3304058 осіб;

одужало – 2726521 особа;

летальних наслідків – 80 231;

проведено ПЛР-тестування – 15461886.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 людини, з них отримали одну дозу – 12 657 190 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 людини. Загалом проведено 22 105 972 щеплень.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) і Полтавській (1050) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1782 випадки;

Вінницька область – 973 випадки;

Волинська область – 589 випадків;

Дніпропетровська область – 1943 випадки;

Донецька область – 1057 випадків;

Житомирська область – 509 випадків;

Закарпатська область – 514 випадків;

Запорізька область – 1187 випадків;

Івано-Франківська область – 838 випадків;

Київська область – 945 випадків;

Кіровоградська область – 241 випадок;

Луганська область – 278 випадків;

Львівська область – 1017 випадків;

Миколаївська область – 909 випадків;

Одеська область – 916 випадків;

Полтавська область – 1050 випадків;

Рівненська область – 782 випадки;

Сумська область – 662 випадки;

Тернопільська область – 396 випадків;

Харківська область – 726 випадків;

Херсонська область – 308 випадків;

Хмельницька область – 818 випадків;

Черкаська область – 681 випадок;

Чернівецька область – 237 випадків;

Чернігівська область – 692 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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