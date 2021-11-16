В Україні області почнуть виходити з "червоної зони": у МОЗ назвали дату

Є низка регіонів, у яких зменшився відсоток захворюваності на коронавірус

В Україні регіони можуть вийти із червоної карантинної зони. Фото: колаж "Сьогодні"

У МОЗ заявили, що в Україні області можуть почати виходити з "червоної карантинної зони" вже наступного тижня. Є низка регіонів, у яких зменшився відсоток захворюваності на COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, 16 листопада.

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Незабаром області виходитимуть із "червоної зони" карантину

Як розповів Ляшко, початок виходу областей із "червоного" рівня епіднебезпеки прогнозовано очікується наступного тижня. Є низка областей, у яких зменшився відсоток захворюваності, виписки стабільно почали переважати над госпіталізаціями, а також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем.

Ляшко додав, що від початку запровадження "червоної зони" у першому регіоні – Херсонській області, минуло 30 днів, що фактично становить той самий час, встановлений минулою хвилею коронавірусу.

"Вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами", – підсумував міністр.

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

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Коронавірус в Україні

За добу 15 листопада в Україні зафіксували 16 308 нових підтверджених хворих на COVID-19. З них дітей – 1168, медпрацівників – 327.

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