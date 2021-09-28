Дальше хуже? Четыре области Украины могут попасть в оранжевую зону

В Украине ситуация с коронавирусом набирает обороты/Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине по состоянию на вторник, 28 сентября, четыре региона демонстрируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. Другие области страны соответствуют желтому уровню эпидемической опасности, которыйввели 23 сентября.

Об этом сообщает Министерство Здравоохранения.

Какие области соответствуют показателям оранжевой зоны

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Согласно данным Минздрава, к оранжевой зоне относятся следующие области Украины:

Донецкая;

Тернопольская;

Черкасская;

Черновицкая.

Превышение нормы

В перечисленных регионах наблюдается превышение динамики госпитализаций больных COVID-19. Сейчас наихудшая ситуация в Черкасской области — 73,8%. Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него должна составлять не более 50%.

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Также Черновицкая область имеет плохие показатели загруженности коек с кислородом — 67,1%. Допустимая норма — до 65%.

Кроме того, в названных областях превышена норма уровня заболеваемости на коронавирус. Сейчас на первом месте находится Черновицкая область — 451, далее идет Тернопольская — 268, Донецкая — 246 и Черкасская — 193.

Уровень заболеваемости COVID-19 должен составлять менее 75 на 100 тысяч населения.

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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