Украина на пороге желтой зоны: какие ограничения введут при ужесточении карантина

Большинство карантинных ограничений не будут касаться вакцинированных украинцев

Желтую зону могут ввести на этой неделе. Фото: из открытых источников

В ближайшее время в Украине могут ввести желтый уровень эпидемиологической безопасности.

"Сегодня" разбирались, какие ограничения будут действовать в этой зоне.

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Так, в желтой зоне действуют следующие карантинные меры:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Ограничения желтой зоны не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) результат ПЦР или экспресс-тестирования.

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Школы, садики и вузы

Что касается образовательного процесса, то в отношении учебных заведений есть требование, что они смогут работать офлайн только при условии вакцинации не менее 80% персонала хотя бы одной дозой прививки от COVID-19. Для верификации работников образования принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.

При этом в отдельных регионах приняли решение вообще закрыть школы, где показатель вакцинации не дотягивает до 80%, на карантин без возможности дистанционной работы.

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Ранее мы сообщали, что в Украине растет количество COVID-госпитализаций, уже в 10 областях превышены показатели.

Также напомним, Кабмин продлил действие украинских COVID-сертификатов. Документ привели к международным стандартам.