Украина может перейти в желтую зону карантина

В ближайшее время Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины желтого уровня эпидбезопасности. Это обсудили сегодня в ходе селекторного совещания.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
"Вместе с желтой зоной заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививки первой дозой не менее 80% персонала", – написал он.
Каким областям грозит ужесточение карантина?
По данным Минздрава, по состоянию на 14 сентября все области находятся в зеленой зоне карантина. Однако уже в шести регионах показатели выше нормы:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Закарпатская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область.
Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.
Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.